洛阳三所学校收到数百本历史文化类捐赠图书

6月9日上午，“洛阳历史文化进校园”图书捐赠仪式暨“永远的龙门石窟”专题讲座在洛阳市涧西区安徽路小学举行，活动由龙门石窟研究院与洛阳市文物考古研究院联合举办。

史家珍(左)赵晓军(右)向学校代表捐赠图书

6月9日上午，“洛阳历史文化进校园”图书捐赠仪式暨“永远的龙门石窟”专题讲座在洛阳市涧西区安徽路小学举行，活动由龙门石窟研究院与洛阳市文物考古研究院联合举办。

近年来，龙门石窟研究院高质量推进文物保护研究和文旅文创深度融合发展，取得了一批研究成果，出版了上百种图书。这些图书展现了河洛文化的丰厚内涵，阐释了中华文化的时代新意，体现了文物考古研究工作者的初心和使命担当。

为进一步加强优秀历史文化的传承和弘扬，为我市青少年提供健康的精神食粮，龙门石窟研究院和洛阳市文物考古研究院向我市偃师高中、洛阳市实验中学、安徽路小学三所学校一次性捐赠图书540余本，为洛阳市中小学生送上一份精神厚礼。

龙门石窟研究院院长史家珍

在捐赠仪式现场，龙门石窟研究院院长史家珍还以《永远的龙门石窟》为主题，向洛阳市各中小学校进行线上讲座，展现龙门石窟浑厚的历史底蕴，博大精深的历史文化，美轮美奂的石窟艺术。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 吕林 陈向茹 张亚光 文/图)