“世界认可日”洛阳开放部分实验室邀请市民体验

6月9日是第十五个“世界认可日”。今年的主题是“认证认可检验检测：传递质量信任，服务绿色发展”。

6月9日是第十五个“世界认可日”。今年的主题是“认证认可检验检测：传递质量信任，服务绿色发展”。

看似抽象的内容，其实和百姓密切相关。比如，您购买儿童玩具时要留意有无“3C”标志，在超市选购的“绿色产品”标志、各类商品包装上的ISO9000认证……这些都属于认证。认证认可检验检测是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度。

今天上午，洛阳市市场监管局举行“实验室开放日”活动，邀请市民走进洛阳市质量计量检测中心的化工室、电学计量室、热量表室等部分实验室，演示实验流程。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，该中心作为依法设立的具有第三方公正性的法定质量、计量检测技术机构，已建立社会公用计量标准95项，可对全市在用的64类221种计量器具进行计量检定，涉及长度、热工、力学、电学、声学、光学、化学、医学、时间频率和电离辐射等领域。在产品质量检验方面，已取得CMA、CAL和CNAS资质认证，并可对918种工业产品及1200余项技术参数进行检测，涉及食品、化工、建材、轻工、电器、机械等领域。