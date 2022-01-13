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“爱心助考 加油未来” 洛阳交运集团共投入近500辆爱心车护航高考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳交运集团  来源: 2022.06.09 17:10

　　炎热六月至，再逢高考季。为扎实做好2022高考助力工作，彰显社会责任担当，自6月6日开始，洛阳交运集团积极安排车辆和人力投入到“爱心助考”行动中。

　　据了解，6日至8日，洛阳交运集团下属单位共组织爱心护考车辆近500台，采取流动接送、“点对点”闭环接送两种方式，接送考生近20000名。

　　各县区汽车站积极调派公交车辆，为县区考生及监考老师提供一站式接送服务。其中伊川参加本次爱心护考调用车辆35台，共计接送跨校考试学生1005名；孟津共计30辆参与“爱心肋考”活动；宜阳抽调新能源公交车50余台，为2491名学生提供点对点运送服务；偃师所有公交车辆参与“爱心送考”活动；汝阳投用车辆375台次，接送考生3000余人次；洛宁选派8台车辆，共出动128台次，安全运送考生约3500人次；新安派出公交车辆65辆，共计接送考生3000余人；吉利分公司出动高考专车4辆；

　　市区客运公司也积极组织“爱心助考”活动，其中客运一分公司共计出动公交车辆12台，为洛阳市按摩学校考生接送跨校考试学生400余名；公交七公司对洛阳关林八中、科技中专每天发送直通车7台，共送达高考学生500余人；

　　集团下属九龙出租投入“爱心助考”车辆235台，接送考生412人。

　　洛阳交运集团开展“爱心助考”活动已经连续多年，现已成为一项常态化的公益活动。其免费接送，规范驾驶，文明服务的“爱心助考”行为，赢得了考生、家长一致好评。(李雁冰  马世攀)
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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