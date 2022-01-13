上线即告罄！又一款洛阳数字藏品受热捧

9日，记者获悉，洛阳数字藏品“文峰塔”日前在“速藏”数字藏品交易平台发售，2500份数字藏品刚一上线即告罄。 9日，记者获悉，洛阳数字藏品“文峰塔”日前在“速藏”数字藏品交易平台发售，2500份数字藏品刚一上线即告罄。 据了解，文峰塔位于洛阳市老城区东南隅东和巷东端，是一座密檐式砖石塔，四方形，高约33米，由塔基、塔身、塔刹三部分组成，为市级文物保护单位。塔身九层，通体用青砖砌成，从第一层至第九层逐层递缩，最高层每边长3米，古人建造此塔有企盼洛阳文化繁荣、多出人才之意。“文峰塔”数字藏品作为第一件具有洛阳古城标签的数字藏品，通过三维立体扫描、数字制作等技术手段，数字化再现了“文峰塔”的原貌。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 石智卫 文/图)