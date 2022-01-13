教书育人铸名校！洛阳曾经的名校你知多少？

洛阳是一方文化热土，曾长期为古代中国最高学府所在地及高层次人才聚集地，为中国文化发展源源不断的注入新生力量。今天咱们就看看洛阳历史上灿若群星的名校。

中国自古以来就是一个崇尚教育和传承的国度，上古已有高等教育，上古大学，称为成均、上庠。到了夏、商、周，大学的称谓各有不同，在夏为东序，在商为右学。尤其是周朝，最重视教育，又曾设五大学：东为东序，西为瞽宗，南为成均，北为上庠，中为辟雍。

洛阳是一方文化热土，曾长期为古代中国最高学府所在地及高层次人才聚集地，为中国文化发展源源不断地注入新生力量。现在，咱们就来看看洛阳历史上灿若群星的名校。

云梦山上云梦洞

战国时期名校——“鬼谷军校”

鬼谷子姓王名诩，战国时期周人(洛阳人)，是著名谋略家、纵横家的鼻祖，被誉为“谋圣”。鬼谷子聪明、学识渊博，“独具通天之智”，尤精纵横之术。东汉人应劭在《风俗通义》中就说，“鬼谷先生，六国时纵横家”。除了纵横学，鬼谷子也精通兵法、武术及八卦等。他将平生所学著成《鬼谷子》一书，被当代军事家称为“兵韬鼻祖”。

晚年王诩在汝阳云梦山开塾授徒，门徒最多时有500多人。他的弟子在军事和外交方面多有建树，如孙膑、庞涓、苏秦、张仪、尉僚子、毛遂等。

鬼谷子曾隐居此洞

鬼谷子收徒，不问出身，只要聪明好学，有理想有抱负，他便为其提供求学的机会。《史记》中记载，洛阳人苏秦曾跟着鬼谷子学习纵横之术。苏秦穷得叮当响，连份像样的礼物都送不起，鬼谷子照样精心教导。