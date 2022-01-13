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洛阳举行“国际档案日”宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 13:10
现场宣传

　　6月9日是第15个“国际档案日”。9日上午，洛阳市档案馆在周王城广场举行《中华人民共和国档案法》宣传活动。

　　活动现场，工作人员通过悬挂宣传横幅、设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等形式，向过往群众宣传档案法律法规，增强广大市民的档案意识。

参观市档案馆爱国主义教育基地

　　《档案法》、档案和我们的日常生活息息相关。今年的档案日宣传以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题，还将举办档案知识答题、档案馆开放周等系列宣传活动。洛阳市2022年国际档案日档案知识答题活动已上线，市民可关注“洛阳发布”微信公众号，参与线上答题，学习更多档案知识。

　　在档案馆开放周活动中，各单位、社会团体、市民通过电话预约，参观洛阳市档案馆爱国主义教育基地和档案查阅利用大厅，工作人员为市民免费讲解，介绍档案查阅利用工作流程等内容。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 崔建卫)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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