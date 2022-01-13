刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布重要通知：6月10日起，洛阳市校外培训机构有序恢复线下培训。

刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布重要通知：6月10日起，洛阳市校外培训机构有序恢复线下培训。具体内容如下：

严格复课审查

从6月10日起，全市各类校外培训机构按照“机构自查-提出申请-联合验收-合格复课”的程序，经属地主管单位会同卫健部门组织验收合格后，可恢复线下培训活动。证照不全的学科类培训机构要坚决关停取缔，证照不全的非学科类培训机构按照相应主管部门要求，限期办证，逾期未办证要关停取缔。各类培训机构要全面使用教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用；学科类培训机构培训时间限周一至周五，不得和中小学校教学时间相冲突，线下培训结束时间不得晚于20：30，线上培训结束时间不得晚于21:00。国家法定节假日、休息日及寒暑假期间不得组织学科类培训。

落实防控措施

各培训机构要认真落实疫情防控主体责任，复课前，要储备满足一个月以上使用量的疫情防控物资，要对培训场所进行全方位消杀，要对所有师生员工14天内行程轨迹和健康状况进行摸底排查，返岗员工须持行程码、健康码和48小时内核酸检测阴性证明。

一是严格落实“场所码”规定。各培训机构必须按规定申请“场所码”并张贴在显著位置，安排专人提醒、指导、查验进入机构的人员出示“场所码”，为“黄色”或“红色”的要第一时间报属地疫情防控指挥部落实相应管控措施。

二是严格落实核酸检测要求。根据省市疫情防控会议精神，培训机构教师及工作人员必须严格落实每周两次、学生每天抽检20%的核酸检测要求。

三是严格人员管控。培训机构从业人员非必要不得出省、出市，确需离开洛阳的师生员工，须向属地教育部门履行报备审批手续，经批准后方可离市，严禁私自离开洛阳，造成严重后果的将严肃处理，并予以追责。

四是签订疫情防控承诺书。疫情就是命令，防控就是责任，各县区要组织培训机构相关人员签订疫情防控承诺书，督促相关人员落实承诺，坚决防止培训机构出现疫情。

五是严格疫情防控。各培训机构要有专人负责人员信息排查，所有进入培训机构人员必须测温、亮码、戴口罩。涉疫地区人员一律不得进入培训机构。快递包裹、外卖一律不允许进入培训机构。

六是严格控制培训规模。科学合理安排培训课程，适量减少课时，减少培训频次和人次，实施网格化小单元管理，严格按照“一人一桌，学生前后左右保持1 米间距”要求控制教室人数。