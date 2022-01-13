好消息！核酸检测费用再降

@洛阳人！6月10日起，核酸检测费用再降价。

6月10日起，核酸检测费用再降价。昨日，河南省医疗保障局等六部门联合印发《关于进一步降低新冠病毒核酸检测和抗原检测项目价格的通知》(豫医保办〔2022〕21号)，明确自2022年6月10日起，新冠病毒核酸检测标本单采项目价格由24元/人次下调至16元/人次(含相关试剂及耗材)，新冠病毒抗原检测项目价格由15元/人次下调至6元/人次(含相关试剂及耗材)。相关项目价格为各级公立医疗机构和疾控机构最高指导价格，不得上浮，下调幅度不限。

新冠病毒核酸检测标本混采项目价格仍为4元/人次，但是对于政府组织的大规模筛查、常态化检测，考虑到规模效应和基层组织、志愿者对成本的分担效应，新冠病毒核酸检测标本混采按照不超过3.4元/人次的标准计费。⑥