每天“明知故问”和百岁父亲聊过往 背后暗藏77岁儿子的苦心

“爸，这张照片你在哪儿拍的？哪年拍的？当时有啥难忘的事儿没？”近日一个午后，家在洛阳市涧西区同乐寨社区的樊跃春，像往常一样从书柜里拿出一本相册，随机选了一张父亲的老照片，对父亲发出了三连问。

“爸，这张照片你在哪儿拍的？哪年拍的？当时有啥难忘的事儿没？”近日一个午后，家在洛阳市涧西区同乐寨社区的樊跃春，像往常一样从书柜里拿出一本相册，随机选了一张父亲的老照片，对父亲发出了三连问。

其实，这些问题的答案樊跃春早已了然于胸。之所以“明知故问”，是因为这是他多年来总结下来的帮助父亲活跃脑筋、锻炼口齿的“秘籍”。或许正是有了这“秘籍”，樊跃春的父亲樊庆福今年虽已百岁，但仍精神矍铄、思维清晰。

每天找话题陪父亲聊过往，是他的赡养老人“秘籍”

生于1922年的樊庆福今年整100岁，家有五个子女的他，目前随77岁的大儿子樊跃春一起生活。

樊跃春介绍，多年来，父亲的生活作息一直十分规律：每天早上五点半起床，打一会儿八段锦后吃早饭，紧接着再睡个回笼觉，然后开始读书看报，午饭后他通常会和家人聊聊天再补个觉。

“咱们做儿女的能多陪老人聊聊天，他们就很高兴了。”樊跃春说，他每天“上场”的时段多为和父亲谈天说地的午后，“我父亲经历过困难时期，后来又当了几十年老师，留下了许多回忆，人老了就爱回忆。”

刚开始，樊跃春只把这样的聊天当作为父亲解闷的方式，时间长了，他偶然发现父亲在回忆往事时不仅时常“亮眼放光”、心情大好，还会如数家珍、滔滔不绝。

“这不正好能帮他活跃脑筋、锻炼口齿嘛。”樊跃春灵光一闪，才有了持续至现在的赡养“秘籍”。