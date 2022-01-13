非遗体验，手工制作……周末带孩子去洛阳市少儿图书馆耍吧

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昨日，洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，11日、12日(本周、六日)，该馆安排了多场免费亲子活动，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，名额有限，赶快报名参加吧！
昨日，洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，11日、12日(本周、六日)，该馆安排了多场免费亲子活动，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，名额有限，赶快报名参加吧！
会展中心馆
１．第二课堂
英语情景交际《Fruit》
活动时间：
周六(6月11日)上午10：00
活动地点：
会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
主讲老师：
张凯迪老师
活动对象：
7-9岁儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)
沉浸式非遗文化体验
2.一起来宋“潮”
活动时间：
周六(6月11日)下午15：00
活动地点：
会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动内容：
体验香礼、璎珞、点茶等宋韵文化，和非遗文化传承老师进行近距离的互动体验，身临其境的感受、接触非遗文化，体味宋朝的文化魅力。
活动对象：
①线上报名。线上限报15人(一张读者证一个名额)，线上报名读者作为第一组活动嘉宾入场分组体验。
②活动当天现场报名。待第一组体验完毕后，分组入场体验。
注：为保证广大小读者在本次活动中的体验感，请身着汉服。
3.萤火虫英文故事会
《weather report》
活动时间：
周六(6月11日)下午15：00
活动地点：
会展中心3楼少年儿童图书馆萤火虫工坊
主讲老师：
杜傲男老师
活动对象：
5岁以上儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)