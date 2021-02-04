稳增长保就业促创业！洛阳自创区从6个方面发力

记者9日从洛阳市科技局(市自创办)获悉，该部门下发《关于做好稳增长稳市场主体保就业促创业和2022年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，将进一步发挥自创区、高新区在稳增长保就业促创业工作中的重要作用，从6个方面支持区内市场主体稳步发展。

记者9日从洛阳市科技局(市自创办)获悉，该部门下发《关于做好稳增长稳市场主体保就业促创业和2022年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，将进一步发挥自创区、高新区在稳增长保就业促创业工作中的重要作用，从6个方面支持区内市场主体稳步发展。

推动创新主体倍增方面

实施科技型中小企业“春笋”计划，加强高新技术企业培育，实施创新龙头企业树标引领行动，加大创新型企业培育力度。加快推动规上工业企业研发活动全覆盖，对年度研发投入“十强十快”企业给予奖补。

加快高能级创新平台载体建设方面

重构重塑实验室体系，引进高水准园区运营商，加快布局建设孵化载体、中试基地、研发平台和科技中介服务机构，鼓励政府投资的众创空间、科技企业孵化器、大学科技园等创业服务载体安排30%左右的场地向高校毕业生创业者免费提供，对区内众创空间、科技企业孵化器等提供切实支持纾困解难。

推进创新人才引培方面

优化“河洛英才计划”，增设支持青年人才项目，建立河洛英才创新创业投资基金，实施“百名科技人才入企”计划，助推企业创新发展。支持企事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等开发设立见习岗位，见习经历视同基层工作经历。