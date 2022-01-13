自来水为何呈乳白色？洛阳北控水务集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：停水后恢复供水，为何自来水会变成乳白色？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：停水后恢复供水，为何自来水会变成乳白色？

洛阳北控水务集团回复：据您自述家中自来水刚接出来时呈乳白色，放置一会儿就会变清。这种现象叫做“白浊”现象，也称气溶胶，这是一种物理现象，不影响水质。水(自来水)是良好的溶剂，许多物质均可溶解于水中，包括空气。供水管网中的自来水在输送过程中，不可避免会溶入空气，空气经过压力的作用分解成微小的肉眼观察不到的气泡，在水中紧密排列。当压力突然发生变化，水从管道中流出时就会呈现出乳白色。只要将水静置几分钟，气泡就会自行消失，水恢复清澈。

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