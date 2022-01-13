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驻村第一书记郭俊鹏刚出院就直奔环境整治一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 10:56

　　5日下午，当洛阳市统计局派驻汝阳县城关镇河西社区第一书记郭俊鹏又出现在村里时，顿时引起了居民的注意。

　　“郭书记，出院了？身体好点了没？”“郭书记，咋不多休息几天，要注意身体啊！”大家围了上来，一句句温暖的话语传递着关心之情。

　　“我已经恢复好了，医生今天让我出院，办完手续我就直接回社区了。”被围在人群中的郭俊鹏精气神很好，丝毫看不出他刚经历了一场凶险考验。

　　5月21日下午5时，一直在社区忙碌的郭俊鹏突感胸闷不适，想到自己平时有高血压，他立即到社区卫生室就诊。“血压太高，无法测量。”发现这一情况，社区医生立即拨打120。很快，郭俊鹏就被120送至汝阳县人民医院，被诊断为急性心肌梗死，当晚就进行了手术治疗，随后被转入重症监护室。

　　住院期间，河西社区不少居民通过电话、微信等方式关心和慰问郭俊鹏，让他心里感觉暖暖的。“只要为群众做一点事，他们心里就一直惦记着你，说明咱平时的工作没白做。”郭俊鹏感动地说。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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