免票！宜阳这些景区对师生有优惠！

暑期临近，宜阳县旅游发展服务中心携手五大景区：洛水昌谷、西游圣境(花果山景区)、灵山秀水(灵山寺景区、莲花公园)、汉唐驿城推出“莘莘学子游船城 感受宜阳不一样”主题活动，向全市范围内参加2022年中、高考的考生和在宜阳行政区域内任教的教师发出邀请。

暑期临近，宜阳县旅游发展服务中心携手五大景区：洛水昌谷、西游圣境(花果山景区)、灵山秀水(灵山寺景区、莲花公园)、汉唐驿城推出“莘莘学子游船城 感受宜阳不一样”主题活动，向全市范围内参加2022年中、高考的考生和在宜阳行政区域内任教的教师发出邀请。 暑期临近，宜阳县旅游发展服务中心携手五大景区：洛水昌谷、西游圣境(花果山景区)、灵山秀水(灵山寺景区、莲花公园)、汉唐驿城推出“莘莘学子游船城 感受宜阳不一样”主题活动，向全市范围内参加2022年中、高考的考生和在宜阳行政区域内任教的教师发出邀请。 一、优惠时段 6月9日至9月10日 二、优惠内容 1.全市范围内参加2022年高考的学生，凭本人准考证和有效身份证原件，游洛水昌谷景区可享受免门票优惠政策。 2.全市范围内参加2022年中、高考的学生，凭本人准考证和有效身份证原件；宜阳行政区域内任教的教师，凭本人教师证和有效身份证原件，游花果山景区、灵山寺、莲花公园三家景区可享受免门票优惠政策。 3.汉唐驿城景区对所有游客免门票。 注：优惠仅为景区门票，不含保险等景区内其他消费项目。 参与优惠的5家景区： 洛水昌谷景区 花果山景区 灵山寺景区 莲花公园景区 三乡汉唐驿城景区 三、温馨提示 1.加强个人防护。自觉遵守疫情防控规定，戴口罩、勤洗手，养成“一米线”好习惯。出现感冒、发热等症状时，应停止游览并及时就医。 2.文明健康出游。树立文明旅游意识，遵守文明行为规范，关爱自然生态，爱惜公共设施，遵守公共秩序。不随意丢弃饮料瓶、包装袋、湿巾等废弃物，不践踏绿地花丛，不刻划攀折树木，弘扬文明新风尚。⑧