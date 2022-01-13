瀍河区：为新业态劳动者“蓄电赋能”

日前，瀍河区电子商务师培训班在洛阳名车苑电商直播基地开班。

日前，瀍河区电子商务师培训班在洛阳名车苑电商直播基地开班。

此次培训采用课堂讲授、学员交流、现场实操、成果展示、鉴定考试等流程进行，主要课程有电子商务系统建设与管理、短视频的拍摄与剪辑、文案创作技巧、直播运营等，吸引了汽车行业青年职工、毕业大学生等群体参加。通过考试的学员，可获得电子商务师中级证书。

瀍河区有关负责人表示，目前许多汽车4S店已拥有电商专员，本次培训班的举行，广泛收集了企业的意见、建议，并对课程进行了精心设置。此次培训旨在为新业态劳动者“蓄电赋能”，造就一批有理想信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业队伍，推动线上线下融合发展，提升全区汽车行业经营水平和电子商务人才技能水平，助推全区经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽)