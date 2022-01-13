洛阳今天多云转阴天 局地伴有短时强降水等强对流天气

今天白天到夜里，洛阳多云转阴天，有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏北风2级到3级，气温22℃到32℃。

随着高考落幕，我市迎来降温。市气象局根据最新气象资料分析，今天白天到夜里，洛阳多云转阴天，有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏北风2级到3级，气温22℃到32℃。明天洛阳阵雨或雷阵雨逐渐停止转阴天，偏东风2级到3级，气温20℃到33℃。

强对流是指发生突然、天气变化剧烈、破坏力极强，强对流天气多为雷暴大风、冰雹、飑线、龙卷风、短时强降水等灾害性天气。

夏季是一年中强对流天气最多发的季节，经常出现短时强降水、雷暴大风等灾害性天气，受其影响，排水设施较差的城市可能出现内涝，地质结构薄弱地区易出现山洪、山体滑坡、泥石流等自然灾害，短时强降水还可能使河水的水位在短时间内迅速升高，引发洪水，威胁群众的生命和财产安全。

强对流天气最明显的特征就是突发性，通常出现1小时到10多个小时，波及范围在几公里到几百公里，属于中小尺度天气系统。由于强对流天气变化莫测，预报难度较大，破坏力强，最好的防范措施就是及时躲避。夏季是强对流天气高发季节，一旦收到气象部门发布的强对流天气预警，群众应按照预警中的要求和提示，采取相应防范措施，切不可掉以轻心。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）