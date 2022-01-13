小巷路灯坏了两个多月，何时能亮起来？

“家门口的路灯坏了两个多月，啥时候能亮起来？”近日，家住老城区高平北街的居民王女士向记者反映。

“家门口的路灯坏了两个多月，啥时候能亮起来？”近日，家住老城区高平北街的居民王女士向记者反映。

王女士说，夏天晚饭后出门散步，本是不少老人的喜好，但生活在附近的老人近期夜晚不敢出门。从4月初至今，家门口的路灯一直未亮。居民们通过社区、110等多次反映问题未果，只好向记者求助。

6日上午，记者来到高平北街附近走访。记者从民主街与中州东路交叉口东北角进入一片老旧生活区，先后走访寿春街、高平街、高平北街、康乐巷等，这里街巷纵横，道路狭窄，最窄处约2米多宽，沿途均有路灯分布。走访中，提起小巷路灯问题，多名路人摇头表示，路灯坏了有段时间了。

今年73岁的居民马女士说，这里生活的老人不少，路灯不亮给他们的夜间出行带来不便。

“年龄大了，还带着小孩，走路上磕着、碰着都不是小事儿。”正带着孙女在街上玩耍、今年64岁的郭女士说，目前小巷夜间照明依靠月光，但这里居民住宅密集、光线差，部分区域三五米之内都看不清，所以最近晚上她几乎不出门。记者注意到，部分住户门口还有石墩、台阶等，白天行走尚需留意，晚上更不用说了。

“社区工作人员也来现场看过，并表示已向有关部门反映，但就是迟迟不见动静。”王女士说。

相关情况在人民街社区有关工作人员处也得到证实。“接到多名居民反映情况后，我们很快到现场走访，情况属实，但由于路灯维修涉及高空电力作业，社区也只能反映协调。”该工作人员说，他们和居民先后通过110、12345热线等多渠道反映，但没见人来维修，他们也很着急。

随后，记者从老城区城市管理局市政园林中心了解到，接到相关平台反馈的线索后，端午假期前，他们已安排维修人员到此排查、维修。

“目前，寿春街、康乐巷的路灯已经修好，其他街巷正在排查电路中，预计这几天能完工。”一名工作人员告诉记者，在排查中他们发现，这片区域“飞线”现象较多，存在线路老化、供电负荷大等问题，给维修带来困难。目前需进行电路排查作业，确保在不影响居民用电的情况下进行路灯维修，因此需要些许时间。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)