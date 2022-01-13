正平坊遗址今晚亮相央视 讲述考古发掘的故事

记者昨日从市文物局获悉，中央广播电视总台科教频道《探索·发现》栏目，将在今晚播出纪录片《太平公主的宅院》，讲述隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘故事。

记者昨日从市文物局获悉，中央广播电视总台科教频道《探索·发现》栏目，将在今晚播出纪录片《太平公主的宅院》，讲述隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘故事。

正平坊遗址位于洛龙区安乐镇赵村北，是隋唐洛阳城内非常重要且极具代表性的里坊。据文献记载，正平坊内有许多重要建筑，如孔子庙、国子监、安国女道士观及不少达官贵人的宅院。

去年，正平坊遗址内发现太平公主宅院的消息引发强烈关注，而背后的考古发掘故事一直鲜为人知。在纪录片《太平公主的宅院》中，考古人员首次透露太平公主宅院的考古发掘细节——2020年，在隋唐洛阳城正平坊遗址考古工地，一道南北向的夯土墙截断了东西向的道路，这处不合里坊设计常理的疑点引发了考古人员的注意，最终促成了太平公主宅院的发现。

纪录片《太平公主的宅院》首播时间为今日21时10分，广大市民可予以关注。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）