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今天是国际档案日，记者带你了解档案那些事儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 08:36

　　一份档案，就是一份历史记忆；一份档案，就是一份历史传承。今年6月9日是第十五个国际档案日，记者走进市档案馆，带你了解档案的那些事儿。

　　沉浸在档案里，你会看到岁月印迹

　　“档案是真实的历史记录，承载着由远到近的城市记忆。档案工作承担着为党管档、为国守史、为民服务的重任。”市档案馆馆长林明烟表示，目前，市档案馆保存档案50余万卷(件)，包括文书档案、科技档案、声像档案、专门档案四大门类。

　　作为国家一级档案馆，市档案馆总面积约2万平方米，建成于2009年。走进该馆库房，一排排档案密集架内整齐摆放着各种档案，包括清朝、民国时期的档案，新中国成立后洛阳地区、洛阳市的档案。特别是进入新时代以来，反映洛阳取得的历史性成就、发生的历史性变革形成的各种档案，比如脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、党史学习教育等专题档案，可以说集洛阳历史记录之大成。

　　在该馆的爱国主义教育基地，设有两院院士档案展、马金凤档案展、援藏知青档案展等专题陈列展。一张张图片、一件件实物、一个个视频……在这里，你可以近距离感受在洛院士们的奋斗人生，豫剧大师马金凤的艺术人生，知识青年们的青春岁月。

　　行走在库房里，你会收获一种安全

　　档案如此珍贵，都是怎么保存的？又有哪些防范措施呢？

　　根据国家档案法及档案法实施办法，档案库房要配备防火、防盗、防潮、防水、防日光及紫外线、防尘、防污染、防有害生物等设施设备。

　　“因为档案怕水，不能用消防喷淋系统，而是采用气体灭火系统。”据工作人员介绍，档案库房全部采用气体灭火系统，一旦险情发生，能够瞬间启动灭火。

　　民用建筑的承重大约每平方米400公斤，档案库房则是每平方米1300公斤，是住宅的3倍以上；库房内采用双层窗帘遮挡紫外线，照明用的是过滤有害光源的专用灯；室内温度严格控制在14℃至24℃，相对湿度在45%至60%。

　　在档案库房内，还配有视频监控系统、烟感热感报警系统、门禁系统、溢水报警系统等，这里的安全指数“十颗星”。

　　遨游在资料库，你会找到一份惊奇

　　“《洛阳县志》是存世孤本，是我们的镇馆之宝。”市档案馆退休干部耿庆莲说，《洛阳县志》撰写于1946年，出于种种原因未及付印，只有誊清手稿一部，是市档案馆现存的最珍贵的“城市档案”。

　　翻看古籍，要戴上专用的白色手套，以免手上的油脂、污垢和真菌对纸张造成损害。《洛阳县志》全部由手工誊写，共装订成32册，全文160多万字，涵盖舆图、疆域、物产、科举、人物等内容，有龙门石窟、白马寺等照片及手绘的洛阳城区图。

　　业内人士表示，《洛阳县志》填补了洛阳自清朝嘉庆年间至新中国成立百余年间的史志空白。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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