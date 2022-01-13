西工区春晴路社区养老服务中心正式运营

8日上午，在西工区春晴路社区养老服务中心，陆续有老人来参观，详细了解这里的配套设施和服务情况。

养老服务中心外观

8日上午，在西工区春晴路社区养老服务中心，陆续有老人来参观，详细了解这里的配套设施和服务情况。

当天，春晴路社区养老服务中心正式运营。该中心建筑面积1180平方米，分上下两层，考虑到老人上下楼不方便，还将安装一部电梯。中心还有个小院子，院墙边种有绿植。

体育锻炼区

该中心可提供集中养老、居家养老、娱乐、保健、健身等多种服务，内设智慧养老服务平台、餐厅、厨房、棋牌区、书画室、图书阅览区、手工区、康复理疗室、体育锻炼区及日间照料区等，可为200余名老人提供助餐服务，为500余名老人提供居家上门养老服务。

其中，智慧养老服务平台展示有社区的养老数据及养老动态，老人可下载相关App，在手机上点餐、自助选择居家上门养老服务等，工作人员通过平台接单，及时提供相关服务。图书阅览区设有喜马拉雅有声书房，满足老人多样性需求。手工区将举办丰富的活动，增强老人动手能力。