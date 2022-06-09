马老虽已仙逝，可她在艺术上的非凡成就，我们要好好保管起来。”近日，在市档案馆的马金凤档案专题陈列展厅，工作人员和记者仔细观看马金凤生前的艺术档案。一幅幅照片、一枚枚徽章、一张张证书和一个个奖牌，在静静流淌的时光里，无声地记录着马金凤辉煌的艺术人生。

《花打朝》演出

“马老虽已仙逝，可她在艺术上的非凡成就，我们要好好保管起来。”近日，在市档案馆的马金凤档案专题陈列展厅，工作人员和记者仔细观看马金凤生前的艺术档案。一幅幅照片、一枚枚徽章、一张张证书和一个个奖牌，在静静流淌的时光里，无声地记录着马金凤辉煌的艺术人生。

步入展厅内，一尊白色的马金凤半身雕塑映入眼帘，年轻时的马金凤英姿勃发。展厅的墙上挂着《花打朝》《花枪缘》《穆桂英挂帅》等剧照，也有很多未曾公开的与领导、观众、演员、家人的合影。