洛阳轴承研究所有限公司总工程师李文超：期待中国轴承转动世界

“走出校门选择干这行，是想为祖国发展贡献力量。”8日，李文超与记者谈起就业初心，感慨万千。从业17年来，他始终在科技强军的路上奔跑着。

“走出校门选择干这行，是想为祖国发展贡献力量。”8日，李文超与记者谈起就业初心，感慨万千。从业17年来，他始终在科技强军的路上奔跑着。

今年39岁的李文超，是洛阳轴承研究所有限公司总工程师，他把自己的青春和汗水都挥洒在我国军用轴承的研发上。航空、航天、舰船、兵器轴承，当前研发水平、薄弱环节、“卡脖子”技术……说起各类轴承，他如数家珍；谈起各类问题，他心有所期。

在李文超看来，没有强大的国防，就没有国家的尊严，更没有国家的安全；要想国防强大，必须有先进的武器装备，作为武器装备的关键核心零部件，轴承不能“卡脖子”。

说起轴研所参与的多次国家级重大任务，最令李文超难忘的是长征五号大推力火箭涡轮泵轴承的研制。“该轴承被誉为火箭发动机的心脏，要求极高，难度极大。”回忆起当时接到任务的情景，他说，由于长征五号大推力火箭是我国完成探月三期工程、载人空间站工程、火星探测工程等国家重大科技工程的关键，加之轴承需要在超低温环境下工作，润滑、减磨成为需要克服的重大难题，因此当时压力巨大。他带领团队先后进行20余次评审，大小改进80余次，进行近百次试验，最终突破了低温高速轴承关键“卡脖子”技术，成功完成了轴承产品的研发任务。

李文超说，一个项目，6年付出，当看到长征五号大推力火箭成功发射时，所有参与研发人员的兴奋心情是无法用言语形容的。

“他为人随和，给年轻人许多机会。”团队成员朱宇腾告诉记者，平时李文超喜欢与大家一起做运动。他敢于放手，愿意给年轻人机会。在这样的环境下，初出茅庐的青年科技工作者敢想敢干，各个冲劲十足。

敢打硬仗、能打胜仗，正是这种专啃“硬骨头”的精神让团队突破了多项关键核心技术，研制出高端轴承，领跑世界。

如今，洛阳正在建设青年友好型城市，李文超期待更多的有志青年来到洛阳。他信心满满地告诉记者，“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日”，他们有基础、有底气、有信心、有能力，“让中国轴承‘转动’世界”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）