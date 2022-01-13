以创建“五星”支部为主要抓手 推动基层党建工作再上新台阶

8日，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县调研创建“五星”支部工作。 8日，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县调研创建“五星”支部工作。 何伟先后到汝阳县上店镇庙岭村、三屯镇东保村进行调研，了解村“两委”班子建设、党员队伍建设、村集体经济发展等情况，并组织召开座谈会，听取该县创建“五星”支部工作进展情况汇报。 何伟指出，汝阳县创建“五星”支部工作领导重视、组织得力、行动迅速、工作扎实，实现了良好开局。下一步，要围绕一个目标，即提升全市基层治理体系和治理能力现代化水平目标，坚持把创建“五星”支部工作作为当前和未来一段时间基层党建工作的总遵循和主要抓手，推动基层党建项目化、具体化，把每个村(社区)党组织建得坚强有力，推动党建引领基层治理提质增效。要做到“两手抓、两手都要硬”，紧盯创建标准，既保质保量完成硬性指标，又注重软性指标的达标，推动各项重点任务落地见效。要搞好“三个结合”，把创建“五星”支部与产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”紧密结合起来，以创建“五星”支部为统领，做到一体谋划、系统推进，实现整体提升。要做到思想认识、工作措施、工作责任、工作落实“四个到位”，切实把思想和认识统一到省委、市委工作部署上来，层层压实责任，激发拼抢意识，营造良好氛围，充分调动群众积极性，实现全市“三星”支部成片、“四星”支部成批、“五星”支部全省领先，为建强副中心、形成增长极提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)