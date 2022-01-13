洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以创建“五星”支部为主要抓手 推动基层党建工作再上新台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 08:36

　　8日，市委常委、组织部部长何伟到汝阳县调研创建“五星”支部工作。

　　何伟先后到汝阳县上店镇庙岭村、三屯镇东保村进行调研，了解村“两委”班子建设、党员队伍建设、村集体经济发展等情况，并组织召开座谈会，听取该县创建“五星”支部工作进展情况汇报。

　　何伟指出，汝阳县创建“五星”支部工作领导重视、组织得力、行动迅速、工作扎实，实现了良好开局。下一步，要围绕一个目标，即提升全市基层治理体系和治理能力现代化水平目标，坚持把创建“五星”支部工作作为当前和未来一段时间基层党建工作的总遵循和主要抓手，推动基层党建项目化、具体化，把每个村(社区)党组织建得坚强有力，推动党建引领基层治理提质增效。要做到“两手抓、两手都要硬”，紧盯创建标准，既保质保量完成硬性指标，又注重软性指标的达标，推动各项重点任务落地见效。要搞好“三个结合”，把创建“五星”支部与产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”紧密结合起来，以创建“五星”支部为统领，做到一体谋划、系统推进，实现整体提升。要做到思想认识、工作措施、工作责任、工作落实“四个到位”，切实把思想和认识统一到省委、市委工作部署上来，层层压实责任，激发拼抢意识，营造良好氛围，充分调动群众积极性，实现全市“三星”支部成片、“四星”支部成批、“五星”支部全省领先，为建强副中心、形成增长极提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    高考随拍

    瀍河乐道上的晨练者

    甜桃熟了

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605