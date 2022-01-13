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老龄事业也须“跨越，再跨越”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.09 08:34

　　今年河南高考作文出炉，通过2008年和2022年在中国举办两次奥运会的对比，要求以“跨越，再跨越”为主题写一篇作文，引发大家的关注和思考。

　　“跨越，再跨越”，意味着自我突破、不断成长，是一种事业发展的奋斗姿态。从北京“双奥之城”的进阶跨越，到国家经历的跨越式发展，从考生经历高考洗礼迎来人生嬗变，到中华儿女为同一个梦迎接未来挑战和压力，在“跨越，再跨越”的时代步伐中，我们走进更加广阔的新天地。“跨越，再跨越”不是年轻人的专利，也是银发族的期盼。当下，我国有60岁以上老年人2.67亿，占全国人口的18.9%，老龄事业如何不断跨越前行，让老年人优雅幸福地老去，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。

　　有人说，跨越眼前的障碍，人生才能真正成长。对一个城市，道理亦然。近年，洛阳将积极老龄观和健康老龄化理念融入经济社会发展，精准发力、推陈出新，办了一批为老服务的大事、难事、暖心事。社区养老服务中心连续“扩军”，“15分钟社区养老服务圈”正改变传统养老模式；越来越多的护理中心、老年医院和老年医学科，正成为老年健康路上的新“医靠”；适老化引领老旧小区组团连片改造，一个个新概念完整社区让老年人住得更舒心；一批社区体育公园在寸土寸金的街头投用，让“广场舞”和“篮球赛”友好相容……正是在一次次铿锵有力的跨越中，我们做成了许多超越自我、前所未有的事，提升了适老化服务的质量水平，补齐了不少老龄事业的短板，赢得了众多银发族的点赞。

　　卓越永无止境，跨越永不停歇。洛阳未来的老龄化将加速，压力挑战考验城市各方神经，亟待我们作出新的回应。老龄事业也须“跨越，再跨越”，大家共同携手，不断深化改革，更新为老服务理念，破解制约老龄事业发展的体制机制障碍；不断创新工作模式，加大资源投入力度，丰富养老产品和服务供给，推动老龄事业高质量发展。一起向未来，让“银色”更加闪耀！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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