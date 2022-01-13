省人大常委会调研组来洛 专题调研黄河流域高质量发展

7日至8日，河南省人大常委会党组副书记、副主任马懿带领调研组来洛，对黄河流域现代化产业体系构建情况开展专题调研。 7日至8日，河南省人大常委会党组副书记、副主任马懿带领调研组来洛，对黄河流域现代化产业体系构建情况开展专题调研。 省人大财经委主任委员、常委会财经预算工委主任刘荃，省人大常委会副秘书长、机关党委书记李经超，省人大常委会财经预算工委副主任张玉民、王晨，省发展改革委、省工信厅相关负责同志参加调研。市领导吴中阳、梁庆、吉振华参加相关活动。 马懿一行先后到洛阳农机装备创新中心、中信重工高端装备制造产业园、华久氢能源氢能一体化项目、昊华特种含氟电子气体建设项目、中硅高新电子信息材料转型升级项目、中航光电科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳国家大学科技园等地，详细了解新兴产业布局建设、疫情对企业影响、进一步发展等情况。 马懿指出，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施数字化转型是省委的重大战略部署，是培育现代产业体系的关键之举，对提质发展传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业意义重大。他强调，要加快实施数字化转型战略，不断激发产业发展新动力。一是深入推进新一代信息技术在产业上的创新应用，加快生产制造等流程的数字化改造，推动生产效率和质量的持续提升。二是做好新一代信息技术与先进制造业、现代服务业融合发展的文章，深化工业互联网应用，发展新业态、新模式。三是提升数字化转型服务能力，推广适合中小企业的数字化解决方案，降低数字化转型成本，加快培育现代产业体系，融入新发展格局，构筑更具综合竞争力的高质量发展新优势。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 丁成成)