洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

省人大常委会调研组来洛 专题调研黄河流域高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 08:35

　　7日至8日，河南省人大常委会党组副书记、副主任马懿带领调研组来洛，对黄河流域现代化产业体系构建情况开展专题调研。

　　省人大财经委主任委员、常委会财经预算工委主任刘荃，省人大常委会副秘书长、机关党委书记李经超，省人大常委会财经预算工委副主任张玉民、王晨，省发展改革委、省工信厅相关负责同志参加调研。市领导吴中阳、梁庆、吉振华参加相关活动。

　　马懿一行先后到洛阳农机装备创新中心、中信重工高端装备制造产业园、华久氢能源氢能一体化项目、昊华特种含氟电子气体建设项目、中硅高新电子信息材料转型升级项目、中航光电科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳国家大学科技园等地，详细了解新兴产业布局建设、疫情对企业影响、进一步发展等情况。

　　马懿指出，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施数字化转型是省委的重大战略部署，是培育现代产业体系的关键之举，对提质发展传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业意义重大。他强调，要加快实施数字化转型战略，不断激发产业发展新动力。一是深入推进新一代信息技术在产业上的创新应用，加快生产制造等流程的数字化改造，推动生产效率和质量的持续提升。二是做好新一代信息技术与先进制造业、现代服务业融合发展的文章，深化工业互联网应用，发展新业态、新模式。三是提升数字化转型服务能力，推广适合中小企业的数字化解决方案，降低数字化转型成本，加快培育现代产业体系，融入新发展格局，构筑更具综合竞争力的高质量发展新优势。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 丁成成)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    高考随拍

    瀍河乐道上的晨练者

    甜桃熟了

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605