房顶漏水维修后，隔热层怎么没有了？

近日，涧西区洛热社区小区部分居民反映，去年，物业公司申请房屋专项维修资金，对小区内部分漏水的居民楼房顶进行了维修。维修之后，仍有部分居民反映家中漏水且房顶的隔热层没有恢复。

近日，涧西区洛热社区小区部分居民反映，去年，物业公司申请房屋专项维修资金，对小区内部分漏水的居民楼房顶进行了维修。维修之后，仍有部分居民反映家中漏水且房顶的隔热层没有恢复。

洛热社区小区2号楼顶楼一户居民说，她家房顶存在漏水的问题已有多年。去年，物业公司申请了房屋专项维修资金，对漏水房顶进行了维修。

“施工单位维修时将房顶的隔热层去掉了，维修后却没有恢复，也没给房顶重新做隔热层。现在气温这么高，我家的温度明显比往年这时候高。”该居民说，她希望房顶的隔热层能恢复，多次向物业公司反映，但没有结果。

“维修后，我家依然漏水，我也多次向物业公司反映，希望物业公司安排人重新检修。”该小区另一名居民说。

房顶维修后依然漏水，该怎么办？维修时去掉的隔热层为什么没有恢复？带着这两个问题，记者来到了洛热社区小区物业公司。

物业公司相关负责人介绍，对漏水房顶的维修有5年质保期，在质保期内如果又出现漏水，他们会联系施工方再检修。记者联系到了施工方负责人，该负责人表示，如果房顶维修后居民家仍漏水，他们愿意再检修。

物业公司相关负责人说，洛热社区小区原来是大唐洛阳热电有限责任公司(简称大唐洛热)的家属院，目前该小区虽然已进行过“三供一业”改造，但因历史遗留问题，小区内大修项目仍由大唐洛热后勤服务部门负责协调处理。

随后，记者又联系了大唐洛热后勤服务部门。相关工作人员介绍，由于历史遗留问题，洛热社区小区未足额缴纳房屋专项维修资金，目前这笔资金还有很大缺口。

相关工作人员说，去年，他们和洛热社区小区物业公司申请了一笔房屋专项维修资金，对洛热社区小区内部分漏水的居民楼房顶进行维修。维修前，他们发现，房顶的隔热层老化、损坏严重。

“这些房子都比较老，房顶隔热层的施工工艺也比较老，老化、损坏的隔热层对房顶的防水会造成破坏，所以没法恢复。另外，因为资金有限，确实也没能力重新做隔热层。”相关工作人员说，“维修前，我们和小区物业公司、部分居民商议过，大家的意见是先解决最紧要的漏水问题。因此，在公示的维修方案中，没有重新做隔热层的内容，当时也没有居民提出异议。”

相关工作人员说：“下一步，我们将和小区物业公司一起，为居民做好解释说明，希望居民理解。”(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)