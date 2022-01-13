善于借风抓项目（河洛谈）

最近，紧抓国家、省扩大有效投资的“窗口契机”，洛阳一批交通、产业、民生等领域项目获得重磅加持，“政策红利”正加速转化为“项目红利”。

经前期协调对接，焦洛平高铁进入国铁集团勘察设计招标程序；通过项目包装争取，市级第一批高中迁建等项目获省政府债券支持……最近，紧抓国家、省扩大有效投资的“窗口契机”，洛阳一批交通、产业、民生等领域项目获得重磅加持，“政策红利”正加速转化为“项目红利”。

有人说，项目建设虽不是“看天收”，但也讲究抬头“看天”、抢抓时机。面对疫情反复、经济下行的压力，着眼护航二季度经济，从“加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度”，到“扩大专项债券支持领域”，再到“加快推动交通基础设施投资”，全国全省稳增长“非常之策”集中发力，项目建设迎来不可多得的温润环境。对于洛阳而言，面对冲刺二季度“双过半”的共性任务，面对教育欠账较多、风口产业发展不充分等个性问题，尤其需要借助政策暖风加快推动项目建设，实现稳大盘和增后劲有机统一。

政策里面有黄金，用好用活见功夫。专项债如何争取？政策性金融如何包装运用？如何与谋项目抓项目结合得更好？凡此种种，犹如一块块“试金石”，考验着我们把握、运用政策的能力与水平。少一些文来文往，多一些人来人往，多钻研、勤对接、善争取，从国家、省投资导向中抓良机、寻红利，尽快推动一批重大基础设施项目、重大产业项目、重点民生项目落地，我们就能在新一轮发展中赢得优势、赢得主动！(洛平)