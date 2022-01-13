洛阳：让历史文化遗产“活”起来更“火”起来

近年，一处处大遗址从“文物保护单位”变为“考古遗址公园”，实现了从“保”起来到“美”起来的转变。进入新时代，如何让大遗址“活”起来更“火”起来？近日，记者对此进行采访。

开栏语

6月11日是我国第17个文化与自然遗产日。近年，我市作为遗产资源大市，立足国家战略、结合本地实际，积极探索遗产保护与活化的洛阳模式，推动遗产绽放新时代光彩。今起，本网开设《让遗产“活”起来 绽放新时代光彩》栏目，展现自进入新时代以来，我市在遗产保护和活化方面取得的经验与成就。

作为国家大遗址保护的重要片区，我市拥有隋唐洛阳城等7处大遗址。近年，一处处大遗址从“文物保护单位”变为“考古遗址公园”，实现了从“保”起来到“美”起来的转变。进入新时代，如何让大遗址“活”起来更“火”起来？近日，记者对此进行采访。

美轮美奂的应天门遗址博物馆 洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 摄 (资料图片)

变“被动”为“主动” 大遗址逐渐“美”起来

前段时间全员核酸检测，市民在应天门遗址博物馆广场上排队做核酸检测的场景意外走红，“洛阳人去做核酸检测就像去上朝一样”的外地网友点评，让不少本地人心里美美的。

3年前，应天门遗址博物馆建成开放，很快就进入洛阳的文化地标“顶流圈”。2020年央视中秋晚会选择在此实景演出，正是其强大文化吸引力的体现。

曾参与应天门遗址考古发掘的市文物考古研究院高级技师张如意，见证了“应天门”在新时代的蝶变。

“当时，应天门遗址的夯土台基就暴露在地表，除了简单的围墙，几乎没有其他保护设施。”张如意回忆，20世纪90年代，应天门遗址东阙台基上长有灌木杂草，遗址西阙台基旁建有一些石棉瓦房。

转变发生在2005年前后，当时，我市结合国家有关政策，积极推进大遗址保护工作从“被动”向“主动”转变。此后，在大量资金集中投入、实施环境整治和本体保护、推进“考古遗址公园”建设等举措的推动下，二里头遗址、汉魏洛阳城遗址等多处大遗址实现从“保”起来到“美”起来的转变，如今不少已经变成具有文化气息的美丽公园，成为洛阳新的城市文化地标。