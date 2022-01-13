洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳进一步规范市区果皮箱设置和管理 主干道每100米设一组
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 08:24
环卫工人擦洗果皮箱

　　昨日清晨，在涧西区天津路旁，环卫工人正在沿路清理果皮箱内的垃圾，清理完毕后，还要用抹布把果皮箱仔细擦洗一遍。

　　记者从市城市管理局获悉，为助力创建全国文明典范城市，提高环卫精细化管理水平，该局日前印发通知，进一步规范市区果皮箱设置和管理工作。

　　市区主干道每100米设一组果皮箱

　　市区主干道及人流量较大的次干道，每隔100米设置一组果皮箱；支路、有非机动车道和有人行道的快速路每隔200米设置一组；公交站台、十字路口、环线出入口必须设置，其中站台长度超过15米的应设置2组；商业街区、旅游景点、广场、交通客运场站等繁华地区每隔50米设置一组；沿街单位出入口大于50米的对向各设置一组。

　　果皮箱每天至少擦洗2次

　　果皮箱由专人管理，每天7：00前全面完成一遍清空、擦洗作业，正常作业时间内根据情况随时清理；晚上下班前再擦洗一次，确保箱体整洁无污物，箱门及时关闭，内胆摆放到位，及时消杀。果皮箱损坏或丢失的，及时上报进行更换、补装。

　　果皮箱内禁止投放生活、建筑垃圾

　　撤除全市主次干道临街摆放的垃圾桶(餐厨垃圾收集桶除外)，撤桶后对临街商户产生的生活垃圾实行定时、定点、上门收集。城市区设置的果皮箱仅限于行人投放果皮、纸屑，严禁单位和个人投放生活垃圾、建筑垃圾，或将垃圾堆积在果皮箱周围。

　　夜市摊贩出摊时要自带垃圾桶

　　夜市摊贩、小吃摊点摊主出摊时应自带垃圾桶，收集经营过程中产生的垃圾，收摊后倾倒在指定位置。在小吃摊集中路段，根据实际情况增设垃圾桶，做到随满随清，闭市后及时撤桶。夜市、小吃摊点周边增加环卫工人数量，做到商户不打烊，服务不停止。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 王宪国 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    高考随拍

    瀍河乐道上的晨练者

    甜桃熟了

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605