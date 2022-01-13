洛阳进一步规范市区果皮箱设置和管理 主干道每100米设一组

昨日清晨，在涧西区天津路旁，环卫工人正在沿路清理果皮箱内的垃圾，清理完毕后，还要用抹布把果皮箱仔细擦洗一遍。

环卫工人擦洗果皮箱

昨日清晨，在涧西区天津路旁，环卫工人正在沿路清理果皮箱内的垃圾，清理完毕后，还要用抹布把果皮箱仔细擦洗一遍。

记者从市城市管理局获悉，为助力创建全国文明典范城市，提高环卫精细化管理水平，该局日前印发通知，进一步规范市区果皮箱设置和管理工作。

市区主干道每100米设一组果皮箱

市区主干道及人流量较大的次干道，每隔100米设置一组果皮箱；支路、有非机动车道和有人行道的快速路每隔200米设置一组；公交站台、十字路口、环线出入口必须设置，其中站台长度超过15米的应设置2组；商业街区、旅游景点、广场、交通客运场站等繁华地区每隔50米设置一组；沿街单位出入口大于50米的对向各设置一组。

果皮箱每天至少擦洗2次

果皮箱由专人管理，每天7：00前全面完成一遍清空、擦洗作业，正常作业时间内根据情况随时清理；晚上下班前再擦洗一次，确保箱体整洁无污物，箱门及时关闭，内胆摆放到位，及时消杀。果皮箱损坏或丢失的，及时上报进行更换、补装。

果皮箱内禁止投放生活、建筑垃圾

撤除全市主次干道临街摆放的垃圾桶(餐厨垃圾收集桶除外)，撤桶后对临街商户产生的生活垃圾实行定时、定点、上门收集。城市区设置的果皮箱仅限于行人投放果皮、纸屑，严禁单位和个人投放生活垃圾、建筑垃圾，或将垃圾堆积在果皮箱周围。

夜市摊贩出摊时要自带垃圾桶

夜市摊贩、小吃摊点摊主出摊时应自带垃圾桶，收集经营过程中产生的垃圾，收摊后倾倒在指定位置。在小吃摊集中路段，根据实际情况增设垃圾桶，做到随满随清，闭市后及时撤桶。夜市、小吃摊点周边增加环卫工人数量，做到商户不打烊，服务不停止。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 王宪国 胡惠娟 文/图）