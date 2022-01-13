洛阳市民之家引进驾管“自助体检+制证机” 体检、制证10分钟搞定

近日，洛阳市民之家24小时政务自助服务厅引进洛阳交警24小时自助拍照体检机、洛阳交警24小时驾驶证自助制证机，为群众申领驾驶证、增驾、期满换证和补办驾驶证提供了极大便利。
近日，洛阳市民之家24小时政务自助服务厅引进洛阳交警24小时自助拍照体检机、洛阳交警24小时驾驶证自助制证机，为群众申领驾驶证、增驾、期满换证和补办驾驶证提供了极大便利。
近日，洛阳市民之家24小时政务自助服务厅引进洛阳交警24小时自助拍照体检机、洛阳交警24小时驾驶证自助制证机，为群众申领驾驶证、增驾、期满换证和补办驾驶证提供了极大便利。
8日上午，记者在洛阳市民之家24小时政务自助服务厅看到了这两台自助服务机。
工作人员介绍，以往，初次申领驾驶证、申请增驾的市民，需要到医院或交警部门体检、拍照，并取得纸质申请表，才能到驾校报名。期满换证的市民也需要到医院或交警部门进行体检、拍照，才能到交警部门驾管窗口换证。而“驾驶人自助体检机+制证机”可供市民自助办理相关业务，为市民提供便利。
“在这台洛阳交警24小时自助拍照体检机上，市民只要刷刷身份证，就可以自助拍照，并进行辨色力、视力、躯干、听力、上肢、下肢及身高体重检测。”工作人员说，需要注意的是，70周岁以上或残疾人士办理相关驾管业务，仍需到人工窗口办理。
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