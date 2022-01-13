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洛阳移动全力做好“陪考人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.08 17:59

　　一年一度的高考，牵动着众多莘莘学子及家长的心。洛阳移动充分发挥网络技术与服务优势，为高考保驾护航，为全力以赴当好“陪考人”。

　　高考期间，我市共设10个考区，65个考点、2762个考场、177个隔离考场，各考点均开启了信号屏蔽仪，为兼顾考点周边酒店、道路等网络保障，避免因考生家长突增造成的网络质量下降，洛阳移动网络保障人员坚守考点，不间断优化调整网络信号，确保考场周边道路及居民区的网络信号良好。

　　洛阳移动网络部毛慧娟介绍：“今年高考期间，洛阳移动派出125人驻守各考点，对校外陪考集中区域进行实时监控，及时对掉话、掉线及接入性差小区进行优化，出现告警及故障确保在第一时间解决。”

　　考前，洛阳移动制定启动高考保障工作，制定优化举措、考点联系机制、屏蔽器干扰效果评估等9项行动计划落地实施。考中，在考点周边网络感知测试，前后台配合及时调整周边基站的优化方案。圈定重点保障小区13443个，启动实时监控优化，重点进行干扰和负荷优化，及时对掉话、掉线及接入性差小区进行优化调整，最大可能确保网络平稳运行。考后，第一时间提取干扰站点，督办未关闭屏蔽器考点，确保了考试结束当天，干扰清零的目标。确保了考场内信号屏蔽、考场外客户感知良好的保障效果。

　　筑牢反诈防护。随着高考季的到来，以高考为名的各种诈骗行为也进入高发期，洛阳移动在营业厅开展反诈骗宣传，讲解预防电信网络诈骗的知识，并安排专人利用大数据全面监控防范垃圾短彩信，积极开展预警模型研究分析，不断强化提升打击治理能力。(毛慧娟、左晓琳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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