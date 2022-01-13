梁营勋：牛奶小西瓜铺就甜蜜致富路

日前，在宜阳县上涧村洛阳涧水果蔬专业合作社的大棚内，碧绿的瓜藤覆盖着一个个待采的牛奶小西瓜，展现出勃勃生机，果农忙着采摘、装箱、销售。

日前，在宜阳县上涧村洛阳涧水果蔬专业合作社的大棚内，碧绿的瓜藤覆盖着一个个待采的牛奶小西瓜，展现出勃勃生机，果农忙着采摘、装箱、销售。

驱车从宜阳城区驶过灵山大道，不一会儿工夫，就到了莲庄镇境内。顺着一条蜿蜒的乡村公路，我们来到了宜阳牛奶小西瓜“元老级”种植户梁营勋的合作社，见到了正在哪里将西瓜装箱的“老梁”。

“老梁”名叫梁营勋，多年来扎根宜阳县莲庄镇上涧村，在自己种瓜致富的同时，带动了周边一批又一批农户踏上了甜蜜的西瓜种植路，大家都亲切地喊他“老梁”，其实，老梁并不老，今年才50多岁，但是种植蔬菜瓜果的时间已经有20多年了，是个地地道道的老果农。

看到记者到来，梁营勋赶忙拿出了两只小板凳招呼大家坐下。“今年牛奶小西瓜行情不错，批发价要卖到4块钱一斤，我这大棚里种的都不够卖的。”在被问及今年西瓜行情如何时，梁营勋满怀喜悦地说。

当记者问起他种植牛奶小西瓜的历程时，作为早些年第一批“吃螃蟹”的人，梁营勋一下打开了话匣子。

“我最早是在2006年种植牛奶小西瓜的，这完全得益于国家的科技扶贫项目，当时听到县科技局对口扶贫工作人员讲到牛奶小西瓜这个项目在洛阳市是首批时，我当时就兴奋了，感觉这是一个机遇，在洛阳西瓜研究所培种人的技术支持下，我把当时的蔬菜大棚全部用来种植牛奶小西瓜，没想到当年牛奶小西瓜一上市就获得巨大成功，我种植的西瓜甜脆可口，在市场上供不应求，自己也赚了一笔。”梁营勋说。

看到牛奶小西瓜的广阔市场前景，梁营勋开始动员周边农户跟着一起种。“免费帮扶。”梁营勋自豪地说，“从学习育苗技术，到购买相关材料和大棚管理销售，都是我手把手带他们的。”当年形势最好的时候，在梁营勋的带领下，莲庄镇涧河村周边的村庄累计已有百余户农户走上了西瓜种植的道路，在形成产业集聚的同时也促进了收入的增长。与此同时，该县韩城镇官庄、香鹿山镇甘棠的农户也过来取经，发展起牛奶小西瓜。现在，一提起莲庄镇，大家最先想到的就是甜脆的牛奶小西瓜，莲庄已然成了优质西瓜的代名词。

梁营勋种植的西瓜有两茬，眼下，正是第一茬西瓜采摘的季节。“4点钟就起来摘瓜了。”梁营勋介绍，今年他承包的10亩地，20个大棚，全部种植牛奶小西瓜。“一个人忙不过来，还请了几位帮工。”

记者看到，田间地头有几位裹着头巾的农妇在忙碌着，其中一位叫郭新鸟的农妇正在用铁锨挖沟方便雨天排水。“家里两个孩子目前都在上学，爱人在外面打工，我在家也出不去，闲着也是闲着，经人介绍就到这里来帮工了，活也不算累，也就是摘瓜、除草、挖沟渠这些活，工资按日结算，一天最低80元，还有绩效，一个月拿3000块不成问题。”郭新鸟满意地说。

“请几位帮工，我自己也轻松许多。”梁营勋感慨，自己是土生土长的莲庄人，20岁开始到这片土地上种植蔬菜瓜果，一种就是20多年。除了种植牛奶小西瓜，他的合作社还有红薯粉加工车间，这两年他还承包了60亩桃园，发展桃品种16个，最近计划搞林下养殖，发展农家乐。现在他每天基本都吃住在地头里，看着大棚里的瓜苗结出一个个晶莹的小西瓜，再送到消费者的口中，内心很有成就感。

“销路根本不用愁，在政府的扶持下，我地里种的西瓜有稳定的销售渠道，压根不够卖的，今年估计一亩地毛收入4万元以上不成问题。”梁营勋喜笑颜开地切开一个西瓜，招呼大家品尝起来。⑧