洛阳市875名农村小学女生获资助

8日，记者从共青团洛阳市委获悉，“希望工程1+1——幻方助学计划”启动，资助栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县、宜阳县的875名农村小学一至三年级女生，帮助她们更好地完成学业、健康快乐成长。
8日，记者从共青团洛阳市委获悉，“希望工程1+1——幻方助学计划”启动，资助栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县、宜阳县的875名农村小学一至三年级女生，帮助她们更好地完成学业、健康快乐成长。
8日，记者从共青团洛阳市委获悉，“希望工程1+1——幻方助学计划”启动，资助栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县、宜阳县的875名农村小学一至三年级女生，帮助她们更好地完成学业、健康快乐成长。
“希望工程1+1——幻方助学计划”由宁波幻方投资管理有限公司捐赠，项目资助对象优先遴选脱贫巩固期家庭，其次为特殊困难家庭、最低生活保障家庭或因重大疾病、意外事故等原因导致家庭困难的女生。遴选坚持公平、公正、公开原则，通过初选、复核、终审三个环节，确定最终受助学生名单。
截至目前，全市共有875名学生入选受助名单，已获得第一批资助金每人500元，共计43.75万元。今年下半年，符合条件的受助人还将获取第二批资助金，全年共计1000元。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）
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