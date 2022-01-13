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学生没有手机无法扫码进入城市书房怎么办？答复来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 17:36

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：初中生想利用周末时间到洛阳城市书房看书，但是因没有手机无法扫场所码，被拒绝进入。城市书房能否灵活管理，让未成年人凭借身份证或学生证进入这些场所？

　　对此，市文化广电和旅游局(文化)回复：

　　1.河洛书苑城市书房是公共文化场所，为了确保广大读者的健康安全，常态化的疫情防控必须做好做细做实，安全大于一切，公共场馆的秩序离不开大家的共同支持与理解。

　　2.感谢诉求人对城市书房的关注与支持。对涉及城市书房管理员进行批评，并对其他所有城市书房管理人员再次进行告知。要求所有进馆人员严格落实扫场所码，出示健康码或行程码，并做好入馆人员登记工作。对于未佩戴手机的老年人或未成年人，要求出示纸质版48小时内健康码或行程码，最大程度确保公共场所人员安全。

　　3.进一步与诉求人沟通，此事得到了诉求人的理解。

>>>点击查看原帖

[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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