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洛阳出台地质灾害防治规划 将建地质灾害群测群防体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 17:37

　　8日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，《洛阳市地质灾害防治规划(2021-2025年)》日前印发，明确地质灾害防治现状与形势，对地质灾害易发区和重点防治区分类排查、精准施策，确定了地质灾害防治任务。

　　洛阳市地形起伏较大，地质环境复杂，汛期易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，灾害整体分布具有点多、面广、地域分带性明显的特点。其中，崩塌、滑坡、泥石流等突发地质灾害主要分布于栾川县、嵩县、洛宁县、新安县等山地丘陵区，地面塌陷及伴生地裂缝主要分布在偃师区、新安县、伊川县、宜阳县等矿产资源集中开采区。经过前期排查，全市共发现各类地质灾害隐患点393处，并施行“一点一策”，针对性防治地质灾害。

　　根据部署，到2025年，洛阳市将建立健全以地质灾害风险防控为主的综合防治体系，具体目标包括：

　　——构建地质灾害风险调查和管控新格局。加强地质灾害隐患综合遥感调查，开展易发区地质灾害风险普查、10个县(区)风险调查评价、地质灾害专项调查及重大隐患排查，掌握我市地质灾害风险底数和隐患点的动态变化情况，探索建立“隐患点+风险区”双控新格局。

　　——建立人防、技防相结合的地质灾害监测预警体系。建设包括新安县、宜阳县、伊川县、洛宁县、汝阳县、栾川县、嵩县、偃师区、孟津区、洛龙区10个县(区)的群测群防体系；在嵩县、栾川县等地质灾害易发区安装15套普适型监测设备；完善市、县地质灾害气象预警预报体系，建设1个市级地质灾害气象预警预报平台，实现重点地区、重点时段精准预警预报。

　　——实施重要地质灾害隐患综合治理。对城乡人口密集区和威胁重要工程的地质灾害隐患实施综合治理或搬迁避让工程，计划实施地质灾害综合治理工程13项。

　　——开展地质灾害防治能力提升工程。加大基层防灾减灾宣传科普和教育培训力度，畅通部门间信息共享渠道，形成上下一体、互联互通、部门协同、共防共治的地质灾害防治新格局；健全市级地质灾害应急专家库，完善应急管理制度，加强地质灾害应急专业人才培养。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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