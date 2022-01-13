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正在报名！河南省将举办第一届博士后创新创业大赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 17:36

　　河南省第一届博士后创新创业大赛来了！

　　近日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为充分发挥博士后制度在培养高层次创新型青年人才、促进产学研融合、推动大众创业万众创新中的重要作用，河南省决定举办第一届博士后创新创业大赛，这也是第五届中国·河南招才引智创新发展大会主场活动之一。

　　本届大赛以“博汇中原、智创未来”为主题，设创新赛、创业赛、揭榜领题赛三个组别。其中，创新赛分现代农业与食品、生物医药与大健康、新材料及新能源(含新能源汽车)、高端装备制造及其他领域(含新一代信息技术、节能环保等其他产业领域)共4个赛道；创业赛和揭榜领题不划分专业领域，分别设1个赛道。

　　奖项设置方面，创新赛和创业赛分别设金奖1个、银奖2个、铜奖3个、优胜奖若干；揭榜领题赛组别设“最佳创意奖”。

　　奖励政策方面，入围决赛的博士后研究人员，均纳入下一年度博士后资助经费重点考虑对象；获奖的在站博士后人员申报经费资助时，经评审符合条件的优先给予资助；获金奖的项目核心成员(前3名)为博士后的，可不受事业单位岗位结构比例限制申报正高级职称；获银奖、铜奖和优胜奖的项目核心成员(前3名)为博士后的，可不受事业单位岗位结构比例限制申报副高级职称；获奖项目落地的，各地人才项目予以优先支持，并享受减免场租等政策支持；大赛获奖项目择优推荐给各类投资机构，大赛合作银行等金融机构择优给予贷款授信支持。

　　本届大赛的报名和预选时间为5月至8月，9月举行总决赛。创新赛、创业赛由各省辖市人力资源社会保障部门、流动站设站单位、省直队进行预选并组队参赛；揭榜领题赛将聚焦全省科技企业、科研院所、重点实验室的技术科研难关征集解决方案，符合条件的个人或团队均可自主报名参加。

　　目前，洛阳市已启动大赛前期宣传动员和报名预选工作。参赛者可登录“河南省人力资源和社会保障厅”官网，首页点击“第一届河南省博士后创新创业大赛”进入报名系统，提交信息进行报名。

　　>>相关链接

　　洛阳加快推动博士后工作创新发展

　　近年来，洛阳市多措并举开展博士后科研工作平台建设工作，目前全市已有企事业博士后科研流动站、工作(分)站36个、省级博士后创新实践基地12个，累计招收进站博士后350人，获得专利授权270项，在国家核心期刊以上刊物发表论文503篇，出版专著53部，获省部级以上科技奖项63项，博士后工作的“聚才效应”和“创新引擎”作用更加突出，为洛阳建强副中心、形成增长极提供了有力的人才和智力支撑。

　　在2021年举办的第一届全国博士后创新创业大赛上，洛阳共有3个项目和1个项目需求入围总决赛。其中，河南科技大学余义和博士后团队的创业项目“新型猪用口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病联合口服植物疫苗的研发与市场推广”从全国47个参赛项目中脱颖而出，斩获银奖。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭红波)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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