建行洛阳分行重磅推出“适老服务”新举措

6月8日，在建设银行洛阳分行召开洛阳分行适老敬老亲老服务会上，洛阳市民政局副局长于晓慧对建行洛阳分行的适老敬老亲老的举措给予充分肯定。

“建行洛阳分行率先在全市营业网点进行适老化改造和提升工作，为老年客户群体提供高效、优质满意和惠民服务，让广大老年客户群体在金融服务中享受更多的获得感、幸福感、安全感。”

6月8日，在建设银行洛阳分行召开洛阳分行适老敬老亲老服务会上，洛阳市民政局副局长于晓慧对建行洛阳分行的适老敬老亲老的举措给予充分肯定。

作为河南省分行适老化服务建设工作的首家试点二级分行，建行洛阳分行推动“我为群众办实事”实践活动落实落细，积极履行国有大行应尽的社会责任，深入贯彻“以客户为中心”的经营理念。在全辖营业机构全面实施适老敬老亲老化改造和提升，提升老年人服务的获得感、幸福感。

优化网点布局，提升适老服务能力和水平。在网点厅堂内设立“敬老暖心”服务窗口，在特定区域开辟敬老暖心服务专区，配备敬老服务专员，做好对老年人服务指导，让老年客户群体享受更周全、更贴心、更直接地“适老化”服务。

积极进行智能化设备适老改造，科技助老服务更便捷。手机银行推出“适老关怀版”，智慧柜员机“关爱模式”，帮助老年群体跨越数字鸿沟。同时强化服务资源保障，为老年客户提供可升降移动填单台、坐式智慧柜员机，多脚拐杖、多种度数老花镜、多层老花镜架、沟通写字板、血压计等等满足老年客户需求，以最便捷的方式完成业务办理，提升服务体验。

优化适老服务标准化流程，提升服务体验。量身定制“两优四要”服务标准。“两优”即为老年客户安排最优位置的等候座位，为老年客户适用最优的业务办理方式；“四要”即要为每位到来的老年客户提供适老服务设施；要为每位到来的老年客户送上一份“大字版”的金融安全宣传资料；要为每位到来的老年客户递上一张“暖心优服卡”；要对老年客户要耐心倾听和讲解。

强化“金融知识”宣讲，守好老年客户“钱袋子”。在网点摆放“大字版”的反假币、防网络诈骗、防非法集资等宣传折页。利用大厅微课堂，普及金融知识，组织开展“防范非法集资宣传月”“普及金融知识万里行”等主题丰富的知识宣教活动。培养老年人正向金融理财观念，帮助老年人筑牢安全屏障。

搭建适老服务生态场景，扩大建行品牌辐射面。开设“建行老年大学”成立专属的维护团队，创新活动形式，联合老龄委、老年协会等机构，深度融入周边社区养老生态，辐射网点周边社区、老年大学、广场等老年人聚集场景，通过线上和线下相结合的活动方式，用老年群体喜闻乐见的形式，打造建行作为“有温度的银行”的服务品牌，用爱温暖一座城。（建轩）⑧