更便捷！洛阳“场所码”可在线上申领了

“场所码”可实现到访人员登记，并关联查验到访人员健康状态，是疫情防控的重要工具。7日，记者从洛阳市政务服务和大数据管理局获悉，近日，洛阳市对“场所码”进行了升级，并新增了“场所码”的线上申领渠道。

“场所码”可实现到访人员登记，并关联查验到访人员健康状态，是疫情防控的重要工具。7日，记者从洛阳市政务服务和大数据管理局获悉，近日，洛阳市对“场所码”进行了升级，并新增了“场所码”的线上申领渠道。

洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人介绍，升级后的“场所码”更加便捷，可实现河南省健康码、核酸检测、疫苗接种、通信行程卡等信息一键查询，有效提升各个场所查验和通行效率。

为了在全市范围内进一步推广应用“场所码”，洛阳市保留“场所码”原有的乡镇(街道办)发码渠道不变，在“洛快办”App新增了自主领码渠道。

乡镇(街道办)发码渠道

各县区疫情防控指挥部、乡镇(街道办事处)向各场所免费分发申请“场所码”的“空白码”。

需要申领“场所码”的单位或个人可打开“洛快办”App、支付宝、微信，点击“扫一扫”，扫描各乡镇(街道办)分发的“空白码”，根据提示填写申报信息激活“场所码”，然后打印张贴使用“场所码”。

新增的自主领码渠道

需要申领“场所码”的单位或个人，可在手机应用市场下载“洛快办”App，打开“洛快办”App，在疫情专区中点击“场所码申领”，选择“场所码类型”，然后根据场所所处位置，选择县区、乡镇(街道)、村(社区)填写信息进行申领。申领“场所码”成功后，可自行打印张贴使用“场所码”。

该负责人提醒，“场所码”的使用原则是：应设尽设，应扫尽扫，确保全市所有场所全覆盖、无死角，所有进入相应场所的人员扫码后方能进入；一门一码，一店一码，对有多个入口的商场、超市、酒店、写字楼等场所，一门一码，大型商业综合体内店面，无论大小，一店一码；有监测早发现作用的哨点场所必须申领，严格使用。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 程德佳)