喜迎国际档案日，洛阳市档案馆这些活动等你来

在第15个“6·9”国际档案日即将来临之际，市档案馆将以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题开展系列宣传活动，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。记者提前为您打探了活动内容，快约上小伙伴一起组团去参加！

在第15个“6·9”国际档案日即将来临之际，市档案馆将以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题开展系列宣传活动，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。记者提前为您打探了活动内容，快约上小伙伴一起组团去参加！

活动一：《档案法》宣传解读活动

6月9日上午，市档案馆将在周王城广场开展《档案法》宣传解读活动，现场除精心制作的宣传展板外，工作人员还将发放档案法治宣传手册和环保袋并设置咨询台接受市民咨询，着力宣传档案法律法规，宣传档案工作，增强广大市民的档案意识，欢迎您到场参加。

活动时间：6月9日上午9:00-12:00

活动地点：西工区周王城广场

活动二：洛阳市2022年国际档案日档案知识答题活动

档案和《档案法》，看似和我们的日常生活距离甚远，实则息息相关。为推进《档案法》贯彻实施，抓好“十四五”档案事业发展各项重点任务的落实，由市档案馆举办的“喜迎二十大·档案颂辉煌”洛阳市2022年国际档案日档案知识答题活动将于6月9日在“洛阳发布”微信公众号上线，邀请全体市民参与答题。一起学起来，让档案更好为您服务！

活动时间：6月9日09:00-6月15日09:00

活动平台：“洛阳发布”微信公众号

参与方式：长按识别二维码，参与答题活动

洛阳发布微信公众号

活动三：开展“档案馆开放周”活动

6月6日至10日，市档案馆将开展“档案馆开放周”活动。接受各单位、社会团体、市民预约参观市档案馆爱国主义教育基地和档案查阅利用大厅，届时市档案馆将安排工作人员现场介绍档案查阅利用工作流程，普及档案知识。据悉，市档案馆爱国主义教育基地围绕洛阳历史发展的主脉络，用珍贵的档案、图片资料展示了洛阳这座古老而厚重的城市发展历程，彰显洛阳在中华文明史中的地位，尤其是新中国成立后取得的巨大辉煌成就！

活动时间：6月6日—10日上午9:00—11:30

预约电话：0379-63939829