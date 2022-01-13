“洛阳创新”助力我国“十四五”首台“华龙一号”机组建设

7日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业为“华龙一号”海南昌江3号机组吊装设备提供关键核心部件，于日前顺利完成吊装任务，用“洛阳创新”助力我国“十四五”首台“华龙一号”机组突破重大节点。

7日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业为“华龙一号”海南昌江3号机组吊装设备提供关键核心部件，于日前顺利完成吊装任务，用“洛阳创新”助力我国“十四五”首台“华龙一号”机组突破重大节点。

作为我国核电走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是我国自主研发、具有完全自主知识产权的第三代核电技术，目前在国内已实现批量化建设，其中海南昌江“华龙一号”3号、4号机组整体建成后，每年可输送清洁电量180亿千瓦时，相当于减少标煤消耗550万吨，减排二氧化碳1300万吨。

在日前开展的海南昌江“华龙一号”3号机组建设中，轴研所自主研发、生产制造的六排滚子回转支承发挥重要作用，成功配套2000吨级中联重科ZCC32000履带起重机完成非能动注水箱模块一吊装工作，在整体吊装过程中，起重机运行平稳正常、安全、可控，标志着3号机组施工进入新阶段。

回转支承作为履带式起重机连接车架与转台的核心部件，安装在底盘与上车的连接处，用于传递和承受上车所受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩，相当于人体腰部关节，起着“承上启下”的关键作用。由于在工作时需要承受多种力，且使用工况较为恶劣，回转支承需要在超重载、精密、安全等方面满足较高要求。

为保证使用，轴研所设计团队在接到任务后，通过针对性技术攻关，大大提升产品的承载能力。围绕工艺升级，该团队积极试验合理优化热处理工艺参数，并通过调整齿轮加工工艺、引入超硬刀具加工，保证齿轮齿面硬度及精度要求，从而攻克一系列技术壁垒，最终实现产品成功交付并使用。

这也是轴研所继去年为“华龙一号”漳州核电1号机组吊装设备提供关键核心部件，成功推动我国首次核电环吊桥架整体吊装后，再次助力“华龙一号”建设。近年，该企业围绕重型轴承积极创新发力，相继为我国出口欧洲的最大直径盾构机“胜利号”、我国最大直径泥水平衡盾构机“运河号”、世界首台超大断面硬岩复合地层矩形顶管机“天妃1号”等配备关键部件。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 乔忠义 李玉华)