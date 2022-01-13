事业编制！老城区引进人才45人 6月9日开始报名

近日，老城区人民政府网站发布公告称，为全面落实人才发展规划，加强高层次人才储备，不断优化人才队伍结构，同时大力支持鼓励人才下乡促进乡村振兴工作，决定面向社会公开引进高层次人才45人，6月9日开始报名。

近日，老城区人民政府网站发布公告称，为全面落实人才发展规划，加强高层次人才储备，不断优化人才队伍结构，同时大力支持鼓励人才下乡促进乡村振兴工作，决定面向社会公开引进高层次人才45人，6月9日开始报名。

引进对象为国内普通高等院校博士、硕士应往届毕业生(不含定向生、委培生)，经国家教育部留学服务中心认证的国(境)外留学博士、硕士应往届毕业生。博士、硕士研究生须取得普通高等教育本科学历(不含专升本)。引进的硕士研究生，其研究生或本科毕业院校至少一个是国内外知名高校(2022年教育部公布的第二轮全国147所“双一流”大学或国际高等教育研究机构QuacquarelliSymonds发布的2022QS世界大学排名前300名的院校)。岗位2216、2217、2218所需专业的硕士研究生，不受以上国内外知名高校的限制。

本次引进工作分为网上报名、资格初审、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、公示、研究聘用等环节。

考生于2022年6月9日9:00至6月15日17:00期间，登录老城区人民政府网站由网上报名入口进入网上报名系统或直接进入报名系统，按要求填写个人报名信息后上传照片、身份证进行报名。

引进人才均安排在老城区财政全供事业单位工作，使用专项人才编制进行管理，试用期一年，试用期满考核合格的正式聘用，考核不合格的取消聘用。引进人才的最低服务期为五年(含试用期一年)，在最低服务期内，引进人才不得调离老城区。服务期内由区委组织部根据工作需要，统一安排岗位锻炼和选派参与中心工作。对于表现优秀的引进人才，按照干部选拔任用相关规定，可优先提拔重用或晋升职级。

引进人才的配偶愿意到老城区工作的，由区有关部门和用人单位按其原单位工作性质协调安排相应工作，暂时无法解决的，用人单位以政府购买服务的方式为其安排工作。

为符合《老城区引进人才住房补贴办法(试行)》申请和准入条件的引进人才安排人才公寓居住。

服务期内的硕士研究生学历引进人才可享受每月1000元人才专项补贴(5年共计6万元)，博士研究生学历引进人才在符合《洛阳市新引进博士研究生生活补贴实施办法(试行)》生活补贴发放的基础上，可再享受每月1500元人才专项补贴(5年共计9万元)，该专项人才补贴在月度考核合格后由区财政统一发放。引进的高层次人才在服务期内不得申请调离，擅自离岗的需一次性退还已发放的人才专项补贴。

>>>>老城区2022年引进高层次人才公告

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