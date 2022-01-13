洛阳高考首日平稳顺利

7日是高考首日，有关部门全力配合，通过开辟绿色通道、加急护送考生补办证件、为残疾考生提供合理便利等，全面护航高考顺利进行。
7日是高考首日，有关部门全力配合，通过开辟绿色通道、加急护送考生补办证件、为残疾考生提供合理便利等，全面护航高考顺利进行。
7日是高考首日，有关部门全力配合，通过开辟绿色通道、加急护送考生补办证件、为残疾考生提供合理便利等，全面护航高考顺利进行。
今年我市高考报名考生87381人，比去年增加6859人。其中，普通类61649人，比去年增加3585人；对口生17597人，比去年增加3007人；专升本8135人，比去年增加267人。全市共设10个考区65个常规考点2762个常规考场和177个专用隔离考场。全市还设有11个备用考点、265个备用考场，共选聘监考8986人、考务工作人员2070名。
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