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老妈看美食视频“点菜” 儿子噌噌噌“出手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:57

　　老妈爱吃甜食，儿子各种点心大包小包买回家；老妈看美食视频“点菜”，儿子变着花样给她做……在西工区金谷园路的一个小区里，87岁的韩雪芳老人在儿子何海涛的悉心照顾下，生活得很幸福。

　　昨日8时30分许，韩雪芳和88岁的老伴儿何端阳吃过早饭，坐在沙发上聊天，他们的儿子、60岁的何海涛拎着一兜蔬菜和肉走了进来。“爸、妈，吃饭没？”他笑着和两位老人打招呼。“你看，儿子每天准时到家。”何端阳指着桌子上的钟表告诉记者。

　　何端阳和韩雪芳育有3儿1女。3年前，韩雪芳因为疾病落下后遗症，出现记忆力减退、思维混乱等情况，严重的时候不认识人。“我年龄大了，打算雇个人照顾老伴儿。”何端阳说，当他把这一想法告诉儿女们的时候，大家都不同意。“你们养我们小，我们养你们老，这事交给别人，我们不放心。”孩子们对父亲说。

　　儿女们商量轮流照顾老人。二儿子何海涛主动表态，自己辞掉工作照顾母亲。“大家工作都挺忙的，妹妹还在外地定居，我照顾母亲比较方便。”何海涛说，他的兄弟表示在节假日照顾老人，好让他休息一下。

　　事情就这么定下来了。每天早上，何海涛回到父母家，洗菜、择菜，为午饭作准备，然后，陪着父母聊天，帮母亲活动身体，或者推着她到附近公园逛逛。午饭后，父母午睡，他抽空打扫房间，准备晚饭食材；晚饭后，他拾掇好二老的床铺再离去……日复一日，在这些看上去简单的事情上，何海涛花了不少心思。“儿子心细，孝顺爸妈没的说。”何端阳竖起大拇指，一件件事情讲给记者听。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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