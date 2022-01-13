如何及时买到集采降价胰岛素？记者走访带您了解

近日，洛阳执行第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)等4批药品集中采购中选结果的消息引起糖尿病患者(简称糖友)关注。然而，有糖友反映，目前有些药店销售的胰岛素仍为原价。如何及时买到集采降价药品？记者展开多方走访。

近日，洛阳执行第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)等4批药品集中采购中选结果的消息引起糖尿病患者(简称糖友)关注。然而，有糖友反映，目前有些药店销售的胰岛素仍为原价。如何及时买到集采降价药品？记者展开多方走访。

糖友刘先生说，我市集采政策落地首日，他到瀍河区南新安街与玄武门大街交叉口附近的同心药房购买胰岛素，但胰岛素仍是原价。糖友方女士说，6月1日，她到西工区人民东路与中州路交叉口附近的同仁堂药店购买胰岛素，同样被告知胰岛素并未降价。

昨日上午，记者先后到上述两个药店走访。在同心药房，听说记者要购买来得时甘精胰岛素，该店工作人员称在6月5日前后，店内胰岛素价格已从160元降至98元。在同仁堂药店，该店工作人员称进入6月后，店内来得时甘精胰岛素已降价至99元。对于延时降价的原因，上述两个药店的工作人员均未回应。

记者随后走访了解到，除了个别药店出现延时降价的情况，多数药店在5月30日准时对相关集采药品进行降价调整。

为什么会出现延时降价情况？在所有药店都能买到集采降价胰岛素吗？

市医疗保障局相关负责人说，并非在所有的药店都能买到集采的降价药品。国家集中采购的药品，实施的主体是公立医疗机构、军队医疗机构和自愿参与的医保定点民营医疗机构、药店，销售、使用的主要渠道也是医院等相关医疗单位。

“部分参与集采的药店未能及时降价，原因有所不同。”该负责人说，有的药店是自身存量未及时消化完，所以短期内仍以原价销售；有的药店是受疫情影响，药品配送企业未能及时配送。该负责人表示，他们会联合市场监管部门，督促相关医药企业及时落地执行集采价格。

该负责人说，社会上的零售药店均为自愿参与集采，且集采的药品种类、数量各不相同，糖友如需要购买集采的降价药品，可首选我市各级公立医疗机构。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁 牛然）