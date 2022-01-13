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把好公共交通适老化的“方向盘”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:51

　　提高低入口及低地板城市公交车比重，设置至少两条敬老爱老公交线路，进行公交站台适老化改造，配备地铁上下车无障碍渡板……，我市将统筹推进城市适老化交通出行服务及软硬件提升，传递出对老人“多多关照”的民生温度和价值导向。

　　城市适老化，交通当先行。我国现有60岁以上老年人2.67亿，他们获取社会资源、参与社会生活，离不开公共交通出行服务。由于我国快速步入老龄化社会，城市建设尚在转型之中，公共交通适老化环境还没跟上，虽然城市道路越来越宽，公交线路越织越密，老年人出门有时却“望街而叹”“望站而止”。端午假期，一位上海老人在公交车上扫场所码足足扫了两分多钟，因操作失败无奈下车，一句“不耽误大家了”引发人们关注。老年人不该是“耽误大家”的那一个！做好公共交通适老化，为老年人平等融入社会提供渠道，是彰显社会公平、满足银发族需求的大事。

　　怎样才能让老年人日常出行不“作难”？近年，我市进行了不少公共交通适老化出行服务“试水”，从新设公交电子智能站牌实时分享公交信息，到200多辆公交车配置安全踏板，再到地铁老年人人脸识别系统上线电子钱包功能，诸多措施体现出对老年乘客的特别关爱，逐渐明晰了公共交通的为老服务理念。

　　这次推出的适老化交通出行一揽子方案，涉及城市公交车、轨道交通、出租车等领域，硬件建设和软件服务“软硬兼施”，可以说是城市公共交通为老服务的全面升级和系统集成。

　　每个人都会变老，适老化设施人人都用得上，越早建设，越能降低成本、扩大受益群体。方向对了，就不怕路远。把好公共交通适老化的“方向盘”，期待社会各界共同努力，增强主动为老服务意识，建好各种交通为老设施，持续提升适老化交通服务水平，在交通出行适老化的路上越跑越快，让银发群体的出行变得更体面、更舒适！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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