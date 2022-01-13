报道回音：仙人柱“搬新家” 开花与老人道别

昨日，王德才老人悉心养护40余年的仙人柱开出了一朵硕大花朵，仿佛在与主人道别——它将“安家”伊川槐树里文化街，由专业人员接力养护。

王德才老人的仙人柱开花了

昨日，王德才老人悉心养护40余年的仙人柱开出了一朵硕大花朵，仿佛在与主人道别——它将“安家”伊川槐树里文化街，由专业人员接力养护。

6月1日，85岁的王德才老人通过晚报《微心愿》栏目，表达了想为仙人柱寻找新主人的心愿。随后，不少读者来电希望“领养”仙人柱，帮老人实现心愿。其中，伊川槐树里文化街有关负责人称，他们有开阔场地和专业园林养护人员，可以帮老人照顾好仙人柱。

“真没想到，我的心愿这么快就实现了！”读者的热情让王德才老人深深感动。经晚报牵线，仙人柱将“安家”伊川槐树里文化街。

昨日，是为仙人柱“搬家”的日子。当王德才来到位于西工区的老住所时，惊讶地发现：仙人柱开花了！有人说，它大概是以这种方式和老人道别吧。

为仙人柱“搬家”，并非易事。仙人柱高80厘米，大而沉，且浑身是刺，还要确保其在搬运途中不被折断。几名工作人员小心翼翼地用提前准备好的报纸、毯子等将其重重包裹并加以固定，然后将其搬下楼……

“放心吧，王老先生，我们一定好好照顾它。”伊川槐树里文化街有关负责人说。目前，伊川槐树里文化街正在打造研学课程，他们计划将仙人柱作为研学样本，未来和孩子们讲一讲王德才老人与仙人柱“光阴的故事”。

“谢谢晚报，把仙人柱交给伊川槐树里文化街，我很放心！”王德才老人说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）

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