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擅划车位管理收费 小区物业是否“越位”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:54

　　近日，涧西区郑州路万熹翠城小区部分业主反映，该小区物业公司在未征求全体业主同意的情况下，制定并实施小区停车管理服务实施细则，引起大家不满。

　　擅自实施停车管理服务实施细则，引起业主不满

　　该小区一名业主说，小区里有270余户业主，以往大家的车停在小区里，没有统一管理。去年5月，小区物业公司打算在公共区域规划车位，对业主停车进行管理，并收取服务费。

　　“小区物业公司和业主就此事协商多次，未达成统一意见。今年5月7日，小区物业公司突然公布《万熹翠城车辆停放管理服务实施细则》，对小区内规划的车位进行收费管理，每车每年收费360元，并且采取固定车位的模式，先交费的业主可优先选择车位。”一些业主说。

　　不少业主认为，小区物业公司的做法不合法，侵犯了业主权益，“民法典等相关法律规定，小区里的公共区域归全体业主所有，占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有”。

　　业主与小区物业公司多次交涉，并将情况反映给相关部门，但问题迟迟得不到解决。

　　物业公司：大多数业主认可停车管理服务办法

　　近日，记者来到该小区走访，小区物业公司负责人说，以前，小区里停车无人管理，时常出现车辆堵塞通道、外来车辆占用停车位等问题。“我们为了规范小区车辆停放秩序，去年安装了门禁，并对小区里的场地、道路进行改造，施划了车位。”该负责人说。

　　该负责人说，他们在制定小区停车管理服务实施细则时，曾跟20多名业主代表进行商议。“目前有约160户业主交费选了车位，说明大多数业主认可我们这种管理服务办法。”该负责人说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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