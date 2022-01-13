高考作文引热议 审题基本没难度

昨日上午，2022年高考语文考试结束后，作文成为热点。今年的高考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳名师进行解析。

2022年河南高考作文主题：跨越，再跨越

昨日上午，2022年高考语文考试结束后，作文成为热点。今年的高考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳名师进行解析。

2022年河南高考作文主题：跨越，再跨越

●全国乙卷(适用地区：安徽河南山西江西甘肃陕西黑龙江吉林宁夏新疆青海内蒙古)

阅读下面的材料，根据要求写作。(60分)

双奥之城，闪耀世界。两次奥运会，都显示了中国体育发展的新高度，展示了中国综合国力的跨越式发展，也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中，你能感受到体育的荣耀和国家的强盛；未来前行，你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境，跨越永不停歇。

请结合以上材料，以“跨越，再跨越”为主题写一篇文章，体现你的感受与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

名师解析

审题基本没难度，要写出青年一代的使命担当

●魏静

(洛阳理工附中语文教师)

今年的高考作文题仍是任务驱动型材料作文，命题设计为表格加文字的形式，主题明确，令人眼前一亮。题目内容丰富，从“北京双奥”切入，涉及体育运动、场馆建设、交通发展、科技创新、经济增长、学生成长、青年未来、国家发展等，引导考生全方位思考中国发展变化。

写作时，要立足现在，从过去的“懵懂儿童”到现在的“有为青年”，表达自豪之情；立意需从奥运会写起，还要写出中国“跨越式”发展带来的思考。立意可参考：①奥运闪耀，强国有我；②青春与祖国共进，信念与时代共鸣；③卓越永无止境，跨越永不停歇；④奥运精神笃行不辍，国家强盛有你有我。