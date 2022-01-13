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从小学到大学，他的教育生涯很圆满
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:51
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　　昨日是高考首日，记者应邀来到魏清法老人家中，听他讲求学和工作的往事。今年85岁的魏清法，大学毕业于开封师范学院(今河南大学)中文系，从事教学工作40年。他教过的学生中有多人考上北京大学、清华大学。

　　两次参加中考 他以社会青年身份考入洛一高

　　“我曾两次参加中考，第二次以社会青年身份考入洛一高。”魏清法说，两次参加中考的背后，有着曲折的经历。

　　魏清法的老家在今伊滨区庞村镇。1952年，他考入原洛阳县第五中学。1955年，他初中毕业，第一次参加中考。

　　“当时，学校动员我参军，到位于陕西西安的原中国人民解放军第一炮兵学校学习。”魏清法说，征得家人的同意后，他决定参军。不幸的是，他连续两天被测出低血压，不符合军校招收条件。就这样，他与军校失之交臂。

　　随后，学校建议魏清法报名加入新疆生产建设兵团。“母亲不同意我去新疆，我赌气出门，等我步行回到洛阳时，加入新疆生产建设兵团的新兵已从洛阳东站出发了，我再次错过了机会。”魏清法说，他只得回家，准备参加第二年的中考。

　　1956年，魏清法以社会青年的身份报名参加中考。考完，他觉得考得不错，自信能考入洛一高，结果却收到了“成绩未达到录取标准，未予录取”的通知。

　　“我不相信这个结果，就跑到招生办，询问洛一高的录取分数线。当时，一个中年男子帮我查了考试成绩，说我已经被洛一高录取了。”魏清法说，原来，招生办的工作人员在填写录取通知书时，把他的分数看错了，招生办在复核时发现了这一错误，并已补发了录取通知书。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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