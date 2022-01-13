“青年城市青年说”公益讲座系列活动启动

日前，“青年城市青年说”公益讲座系列活动启动仪式在市少儿图书馆会议厅举行。

日前，“青年城市青年说”公益讲座系列活动启动仪式在市少儿图书馆会议厅举行。

“青年城市青年说”公益讲座系列活动由市文广旅局、市文联、团市委主办，市少儿图书馆、市文青联等承办。目前，我市正着力建设青年友好型城市，为全方位提升洛阳对青年的承载力、亲和力、感召力，将洛阳精彩故事讲给青年，不断吸引、会聚青年，彰显城市青春活力，特意策划了该系列活动，促进城市发展与青年成长互为支撑，鼓励青年对洛阳建设多元参与，形成共建共治共享的多层次青年“朋友圈”。

活动现场，主办方邀请孙嘉诚和“语默然”“上官凌月”“天平”等我市优秀青年作家代表，以“青年作家在洛阳”为主题开启系列活动的首场讲座，大家畅谈了在洛工作、生活和文学创作等方面的感受和看法，并通过线上形式进行现场直播。

接下来，“青年城市青年说”公益讲座系列活动将逐步扩展至洛阳各行各业表现突出的有志青年人才，让更多青年认识洛阳、深入了解洛阳和爱上洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)